Valla lähiaastate investeeringuraha kulub tegemata töödele

Tuleval aastal plaanib vald investeerida 14,5 miljonit eurot, aastal 2023 6,3 miljonit ning kahel järgneval aastal 6,89 ja 6,85 miljonit eurot. Järgmise aasta numbri ajavad suureks Hariduse ja Vanalinna kooli remondid ning Kuressaare jalgpallihalli ehitus, kuhu kokku on kaasatud ligi 4,8 miljonit toetusraha.

Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi iseloomustas volikogu eelnõuks vormistatud eelarvestrateegiat aastateks 2022–2025 sõnadega “järjepidevus” ja “konservatiivne”. “Investeeringute mahu kasv on tunduvalt tagasihoidlikum, kui praegu eeldatav eelarvelaekumiste kasv. Oleme hoidnud tagasi, et kava töötaks igas olukorras, ja pannud kasvuks kolm protsenti aastas, kuigi maksulaekumiste kasv on suurem,” lausus ta.

Investeeringute kavas figureerivad lisaks eelmainituile juba tuntud objektid, näiteks Orissaare kultuurimaja, Kuressaare staadionihoone, aga ka vallavalitsuse administratiivhoone Kuressaares Tallinna 10 ja Salme koolihoone, mida on juba mõnda aega kavandatud. “Selles mõttes oleme tõesti kogu aeg natuke nagu sundviskes,” tõdes Tamkivi, kelle sõnul saab päris uutest projektidest, mida vald võiks oma rahaga teha, rääkida pigem pärast aastat 2025.

Pilti võivad tema sõnul muuta väga soodsa kaasrahastusega projektid. “Sellisel juhul tasub tabel ümber vaadata ja omaosaluse raha kokku saada. Kui ikka asi on vallale vajalik ja omaosalus 20–30%, siis tuleb üritada teha,” lausus Tamkivi.

Ta tõi näiteks koolimajade ventilatsiooni parendamise, mis on strateegias rahanumbriga sees, lootuses, et avaneb sellealane toetusmeede. Kindel on tema sõnul seegi, et toetusraha hakkab mõne aasta pärast uuesti saama ka kergliiklusteede ehituseks. Mis tähendab, et Saaremaa valla ühinemislepingus olnud kergliiklusteed, mis on seni rahapuudusel jäänud tegemata, tulevad uuesti päevakorda.