MUHU UUDISSED ⟩ Laupa omingu Liiva linna laadale

Ikka terit neh. Kis oo viimse kuu aa sihes sattun kua kuolimaja ja pasturoadi likki Liival, siis taa oo kindlaste ää näin, et nie põlegid änam ühtes tükkis mitte. Sie ännatu kalidor, mis teisi üheteese külges kindi oidis, oo kadun! Ja neh, ega enne põle aru suangid, et Liiva linn oo sest küll tüki muad võitn. Kohe kena oo. Paergu küll mudud tüe köib viel mõlemas külges. Põle kuolimajagid päris okurootis viel, mis riigi rahadega ää rohvitse. Mis sa siis sii viel riagid või uinistad sest pasturoadist, mis oo puhas kirgu tiha. Aga neh, sie, et kahe maja vahelt valge läbi paistab ja nie kenad muistsed puud ja uied sirged elupuud ja… sie oo juba isegid tüikk asja.