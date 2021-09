FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kaspar Saard Sõrvest:

Mu abikaasa võttis oma pensioniraha välja, mina jätsin oma raha kasvama. Ei oskagi öelda, miks – polnud seda raha sel hetkel vaja. Pensioni kogunud olen ma kümme aastat kindlasti ja LHV on seda väga hästi kasvatanud. Ma ise paremini küll ei oskaks. Peab usaldama ja hea Eesti panga valima.

Helje Ool Kuressaarest:

Minu üks pensionisammas on maamaja, mida ma remondin. Päris pensionisammas on mul muidugi ka. Kiusatust sealt raha välja võtta mul polnud – siis peaks ikka hirmus nälg majas olema, kui seda teeksin. Las see väike sammas kasvab – välja võtta jõuab seda raha alati.

Kai Anni Kaarmalt:

Jätsin raha sambasse – mul ei olnud konkreetset mõtet, kuhu see raha paigutada. Kuna tegelen ka investeerimisega, tundus see otsus mõistlik. Minu pensionisamba tootlus on seni olnud väga hea, aga ega me keegi tea, mis 30–40 aastaga juhtub. Ise peab ikka raha juurde koguma – see on kindel.

Imbi Pilter Kuressaarest:

Minul oli teise samba raha vaja maja remondiks – seega oli see asjalik investeering. Kõik elektrijuhtmed pidi välja vahetama, vooder tuleb samuti uus. Rahast jääb puudugi. Kui mul poleks otsest vajadust olnud, küllap oleksin jätnud raha sambasse. Mõned mu tuttavad võtsid samuti oma pensionisamba raha välja. Nooremad ei võtnud.

Juta Keidong Kuressaarest:

Minul teist pensionisammast pole – ma isegi ei teinud seda, sest olen juba nii vana. Praeguse pensioniga on raske hakkama saada, toit ja kõik muu on liiga kallis. Minu tütar korjas tükk aega teise sambasse raha, aga võttis selle nüüd välja. Remonti vaja ju teha.

Liis Ojasaar Kuressaarest:

Mina teisest sambast raha välja ei võtnud. Ei kuluta seda raha, sest mõtlen oma vanaduspõlvele. Loodan sellest rahast siis mõningast tuge.

Kui mõtlen oma vanavanematele ja tädidele, siis võib ka minul olla elupäevi ees ju veel väga palju. Osa mu tuttavaid tegi oma teise samba tühjaks, aga ma ei ole küsinud ega huvi tundnud, millele nad selle raha kulutasid. Igaühe oma asi. Suures plaanis see võõras mure siiski ei ole – võib-olla minu rahast peavad ka nemad kunagi ära elama, kui neil pensioniraha kõrvale pandud ei ole.

Investeerinud olen ma üksnes oma tervisesse. Arvan, et kui pensioniiga käes, ma kohe pensionile siiski ei jää. Olen aktiivne inimene ja toimin paremini siis, kui ma toimetan.

Ivo Kadakas Kuressaarest:

Jätsin oma pensionisamba alles. Las teised võtavad välja, mina kasvatan edasi. Eks see raha ole vist aastatega pisut kasvanud ka, aga ega ma sellest pensionipõlves suurt tuge looda.

Silvia Saukas Pärnust:

Minu pensionisammas jäi puutumata – miks peaksin selle raha praegu välja võtma? Osa mu tuttavatest võttis selle välja – et sellega pakilisi küsimusi lahendada. Mina jätsin selle paigale – ka sellepärast, et ei oska seda targemini investeerida. Suuri lootusi ma sellele pensionisambale ei pane – arvan, et tagala kindlustamiseks on vaja teist laadi pensionivara. Las ta siiski olla.

Martin Vest Pärnust:

Mina jätsin oma pensionisamba raha juurde koguma. Tööpõli on mul kestnud vähemalt 15 aastat – sama kaua olen ka sambasse raha kogunud. Summa pole siiski suur ja aastatega see oluliselt kasvanud samuti pole.

Samas pole ka praegu vaja seda millelegi kulutada.

Anonüümseks jääda soovinud saarlane:

Mina võtsin oma pensionisamba raha välja. Meil läheb see päikesepaneelidesse elektritootmiseks.

See ju ka omamoodi investeering. Kui elad maal oma majas ja vaatad, mis elektrihindadega toimub – see, mis linnaelanikud maksavad võrgutasuks, on köömes selle kõrval, mis me maal maksame.