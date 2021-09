Ametikooli juht Neeme Rand eitab töötajate ähvardamist

AMETIKOOLI JUHT NEEME RAND ütleb, et tööandja korralduste ning kehtestatud reeglite korduv eiramine võib viia töölepingu ülesütlemiseni. Siiski on hetkel ametikoolis kümned töötajad vaktsineerimata ja sundida neid selleks ei saa. Pealegi on Ranna sõnul headest spetsialistidest kahju loobuda. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl