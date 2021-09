Elektritõuks võib olla ju tore asi, aidates kerge vaevaga jõuda punktist A punkti B. Ometi kostab kirumist nende kohta aina sagedamini. Ajab ju vihaseks, kui otsid oma autole kohta, ent keset ainsat vaba platsikest laiutab tõuks, mille süüdimatu juht on sinna jätnud. Tõuksid on vedelema jäetud keset kõnniteid, bussiootepaviljonide juurde. Üht nägin isegi “sebra” peal, olgugi et tee ääres.