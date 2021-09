“Linnas olid Müstikud, sealt sain, nagu öeldakse, hamba verele. Mõtlesin, et teeme endale ka midagi,” meenutab Arvo Ööpik , kes 1966. aastal linna kutsekooli lõpetamise järel Tuleviku kolhoosis traktoristina tööle asus.

Ka tema tollane töökaaslane Vahur Siplane nimetab Randvere pundi alguspunktiks Müstikuid, kes Kingissepa kuursaalis 1967. aasta suvel kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti tantsuks mängisid. “Kuursaal ja park olid rahvast täis. Sõdurpoisid kooserdasid seal kah ringi ja said nii mõnigi kord kohalikelt tappa,” räägib ta. Vahuril on meeles, et Iff korraldas ühel õhtul streigi ja pidu jäi ära, kuna bändipoisid tahtsid palka juurde saada.