Lapse õigele rajale seadmine on peen kunst, kinnitavad nii psühholoog kui ka treenerid-õpetajad. Neil kõigil on aga ühine seisukoht, et liigse sunniga kaugele ei jõua. Psühholoog Eveli Kallas ütleb, et rääkida tuleb suunamisest, mitte sundimisest.