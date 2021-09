Toimetusse laekunud fotolt on näha, kuidas laevatekk on autosid täis ning laeva meeskonnaliikmed tegelevad liikuval laeval avatud rambiga.

TS Laevad juhatuse liige- laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro selgitas, et sadamast väljumisel avastasid Tõllu meeskonnaliikmed, et rambi hüdraulika voolik lekib. "Hinnates olukorda leidsid Tõllu meeskonnaliikmed, et sõitu on võimalik jätkata ning vooliku saab vahetada sõidu jooksul," märkis Kivro, kelle sõnul vahetati voolik 20 minuti jooksul. Võrdluseks, Virtsu ja Kuivastu vaheline merereis kestab parvlaevaga üldjuhul 27 minutit.