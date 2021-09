JUHTKIRI ⟩ Paks laps – ilus laps?

Paraku ei kuulu Saare maakond nendes edetabelites alumisse otsa või keskmiste hulka, vaid on hõivanud tunduvalt kõrgemad kohad. Priskete 1. klassi laste poolest oleme 15 maakonna hulgas koguni esimesed. Kolm aastat varasema uuringuga võrreldes oli paksude laste osakaal värskete koolijütside seas tõusnud ligi seitse protsenti.

Tihtipeale kiputakse statistikas äratoodud arvudes kahtlema. Karta aga on, et TAI uuringu tulemused peegeldavad tegelikkust. Kes ei usu, mõelgem pisut ajas tagasi – näiteks oma kooliajale. Kui toona kuulus klassi vaid mõni üksik ülekaaluline laps, siis tänapäeval on priskeid poisse-tüdrukuid seal palju rohkem.