VEEL TEADMATUSES: See rahvusvahelises meedias levinud foto on tehtud tänavu juuli lõpus. Geoloog Morten Rasch ei tea veel, et lehvitab Gröönimaa lipuga senitundmatul väikesaarel. Oma arust on ta Gröönimaa lähistel Oodaaqi saarel. Muide, ka Oodaaq avastati hiljuti ja samuti juhuslikult. Aasta oli siis 1978. Taani teadlaste uurimisrühm Uffe Petersoni juhtimisel maandus helikopteril Kaffeklubbeni saarele. Nende eesmärk oli kindlaks teha, kas see saar asub tõepoolest Gröönimaa põhjatipust põhja pool. See fakt leidis ka kinnitust. Kuid üks ekspeditsiooni liige märkas silmapiiril juhuslikult musta täppi, mis paiknes Kaffeklubbeni saarest umbes 1300 meetrit kirdes. Teadlased lendasid helikopteril uuele saarele. Hiljem nimetati see Oodaaqiks. Sellise nime sai saar inuiti auks, kes saatis kunagi ameeriklasest Arktika-uurijat Robert Pearyt retkel põhjapoolusele. FOTO: tribune.net.ph