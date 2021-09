Tuur algas kaks nädalat tagasi Tallinnast ning on praeguseks läbinud kaks kolmandikku plaanitud paikadest. Huvi on olnud meeldivalt suur, kohvikus on käinud ligi 2000 inimest. Peamiselt tunnevad lapsevanemad huvi selle vastu, kuidas oma lapsi töö leidmisel, karjääri planeerimisel aidata. Uue eriala õppimise teemal ollakse aga pigem arglikud, ollakse küll kursis, et hea oleks omada mitmeid oskusi, kuid puudu jääb julgusest teha esimene samm. Paljud inimesed on aga pärast vestlust karjäärinõustajaga otsustanud töötukassa võimalusi kasutada.