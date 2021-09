Mäletate veel, kunagi kiputi millegi tühise kohta üleolevalt märkima: “See on nohu!”Tüütu tundus see tatitõbi või köha küll, aga koju selle pärast jääma ei kiputud. Sest haiguslehele jäämist endale lubada ei saanud ning asendajat polnud ka alati võtta. Nädalateks kindlasti mitte. Paljude jaoks aga on nohu või köha paraku igasügisene ja -talvine kaaslane, kes kargab kallale just siis, kui teda kõige vähem vaja on.