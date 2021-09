Nõudepõhine transport Saaremaa vallas laieneb

Augustis oli teenusel Sõrves 205 kasutajat, keskmine täitumus autos 1,7 inimest, mis tähendab, et osa sõitude ajal olid autod täis. Samas 1. septembrist teenuse kasutusaktiivsus langes. “Seetõttu võtsimegi piirkondi juurde, et uurida, kui palju ja missuguse nõudlusega sõitjaid meile juurde tuleb,” ütles Saaremaa valla transpordinõunik Mika Männik Kadi raadio saates “Keskpäev”. Ta lisas, et arvestades juhtide ressurssi jäid laiendatud piirkonnast välja Kärla alevik ja Kihelkonna, mis on tavabussiliiklusega päris hästi kaetud.