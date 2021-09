MUHU UUDISSED ⟩ Nüid laseb langsamini

Mineva riede näituseks avati Liiva linnas Muhu kala. Kala oo muhulasele eluaa oln küll levaks, küll leva kõrvasseks. Nõnna et kui taale üks pirekse ausamba muodi asi Liiva linnas olemas oo, siis just selletaudi, et ta oo seda täävega viart ja suure auga ää tienin.

Mineva laupa pieti laata kua. Neh, kena, et sial ikka nõnna palju meite oma Muhumoa nasvärki osta olli. Ja inimestega olli kole mõnus juttu aada. Oja kaks mietrid vaheks ja kolm kua kui taris ja muudkut aa poslori. Puoled ilma asjad said korda pantud. Rahvast olli kua just kenaste paras jägu. Nüidsest siis, neh, suab pirekse langsamini laska. Ja õhta vahest vidust kua pidada. Põle nõukest tüöga rummamist, kut sui läbi oln oo. Ja Muhus põle jutt paljast põllutüöst mitte. Neh igatsorti burgerime ja riitosid, mis sii sui pakuti, neid ikka ep sua. Sie toedutänav lähäb nüid kindi ja nie, kis sial sui läbi sehkendasid, nõnna et es ole ool ega oobil vahet mitte, nie katsuvad nüid pirekse puhata, et tuleva sui uiest suaks muhulasi ja turista toitma akata.