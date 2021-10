Valla turismi- ja turundusteenistus kavandab novembris lennukikampaaniat, õhutamaks inimesi õhusõitu valima. "Lennuk on isegi eestlaste seas vähetuntud võimalus Saaremaale saamiseks, rääkimata asjaolust, et see polegi niiväga kallis," ütles vallavalitsuse turismispetsialist Kristina Mägi. Ta lisas, et kampaania oli tegelikult plaanis juba kevadel, kuid pandeemia ja piirangute tõttu peeti mõistlikuks lükata see edasi sügisesse, kuna suvel on lennuki täituvus niigi väga hea.