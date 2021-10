MUHULANE ⟩ 99-aastane lossiproua Lilli elu üle ei kurda

Teisipäeviti käivad tragid prouad Hellamaa külakeskuses kohvi joomas. Istuvad ümber suure laua, mille keskel lahtine kommikarp. Lilli-Vilhelmine Riis istub parempoolse rea kõige äärmisel toolil ja on kuidagi kössi vajunud. Sõbranna Elo Nõu tögab kõrvalt, et Lilli on lihtsalt nii närvis. Lilli olevat öelnud, et tema ei taha üldse lehte, polevat midagi rääkida. Aga sõbrannade vastu ei saa ning nii talle auk pähe räägiti. “Sokutasid mind siia,” poriseb Lilli sõbralikult.