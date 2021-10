MAAILM ⟩ Gaasitorudes rõhk langeb – meid ähvardab katastroofiline talv!

Gaasihind kerkib ohjeldamatult juba mitmendat kuud. Maagaasi defitsiit on aga omakorda kaasa aidanud elektrihinna tõusule, ehkki see pole siin ainuke põhjus. Miks siis on energiakandjate hinnad nii kõrgeks tõusnud?

Svenska Dagbladeti arvates on üheks põhjuseks kindlasti asjaolu, et Vene energiahiid Gazprom pole pika aja jooksul kasvavale nõudlusele piisavalt reageerinud ega gaasitarneid välismaale suurendanud. Teine ja tundub, et palju adekvaatsem oletus on aga, et kliimaaktivistide survel on Euroopa sattunud üha suuremasse sõltuvusse ilmaoludest. Kus on siis tõde ja millised on elektrihinnad Euroopa riikides?