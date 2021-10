JUHTKIRI ⟩ Vajame uusi ujulaid

Koos lähiajal avatava Rüütli spaa ujula kahe rajaga on Kuressaare linnas 1,5 ujulat, mida on ilmselgelt vähe.

Juba praegu on üleval probleem, kuhu mahuvad ära Hariduse kooli lapsed, kes varem kasutasid Rüütlit. Eks see on spaaomaniku mõtte- ja otsustuskoht, kas laste ujumishariduse nimel jäetakse turistid mõneks tunniks basseinita.