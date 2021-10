SOOMES TEISEKS TULNUD OTT TÄNAK ⟩ Järgmisel aastal proovime paremini

"Hyundail pole siin varasemalt hästi läinud, aga sellel nädalavahetusel sõitsime võidu eest. Me peaaegu suutsime seda ja teame nüüd, milleks võimelised oleme. Järgmisel aastal proovime paremini,"ütles Tänak.

Hyundai autorallimeeskonna pealik Andrea Adamo ütles, et nii hea tulemus oli üllatus. "Ma ei usu, et keegi oleks oodanud, et oleme võidule nii lähedal ja võidame kaks poodiumikohta."