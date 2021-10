▶ Praegu on sulle kui näitlejale keeruline aeg, esietendus on ukse ees. Kumb aeg see on, kas keeruline või õnnelik?

Selline kahetine tunne on. Ootusärevus on alati. Viimasel ajal olen hakanud vaatama, et närv on juba parem, et väga hull ei ole. Siis jõuab esietenduse päev kätte ja siis läheb närv täiesti lakke. Ita Ever on öelnud, et kui närvi enam ei ole, siis pole mõtet lavale minna. Praegu on veel mõtet.