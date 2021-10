Villigu koht tabelis ei muutunud vaatamata sellele, et võrreldes aastataguse ajaga on tema varandus kasvanud 373,8 miljonilt 694,6 miljoni euroni ehk pea kahekordistunud. Mullu viiendal kohal paiknenud Kristjan Rahu on langenud üheksandale kohale (298 miljonit), Martin Villig aga kerkinud 17. kohalt kaheteistkümnendaks (234,3 miljonit).