Leino loos on kaks olulist osa: tahtejõud ja toetus.

Vaadates videot, kuidas halvatud mees 25-kilost kangi tõstab, peaks häbi hakkama kõigil, kes kodus diivanil vedeledes kurdavad, et elu on raske, ja otsivad endale vabandusi, miks mitte trenni minna.

Leino tahtejõud saab aga realiseeruda ainult seetõttu, et tal on tugi. Olgu selleks siis kõik need annetajad, kes tema ravi toetavad, või sõbrad, tuttavad, pere. Ja muidugi Eesti riik, kes Leinole pühendunud abikaasat iga kuu koguni 80 euroga toetab.