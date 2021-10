Ettevaatlikud saarlased ⟩ Ärge uskuge võõraste mesijuttu!

Helga Õue Kuressaarest:

Minul pole petturitega kokkupuuteid olnud. Olen ka nii teadlik, ei anna selleks isegi võimalust. Kui helistatakse võõralt numbrilt, ei hakka ma isegi vastu võtma. Olen kuulnud, et mõned lasevad ennast ikka ära moosida ka. Saaremaal pettureid eriti pole, selle koha pealt on siin õnneks rahulik elu.

Kersti Tamm Salmelt:

Helga Tass Kuressaarest:

Saadan need, kes raha välja petta üritavad, sinna, kust nad tulnud on. Eks selliseid, kes helistavad ja midagi tahavad, ole iga päev. Ma ei lase neil isegi seletama hakata, mida nad pakuvad, vaid saadan kohe kuu peale – ka vene keeles. Sest ka vene keeles tülitavad.

Olen tuttavate kaudu kuulnud ühest inimesest, kellelt võetigi raha ära. Mõtlen – kuidas ta küll nii loll võis olla! See on ikka inimese oma viga, kui ta laseb endalt raha välja petta.

Marje Sõrvest:

Rene Riim Kuressaarest:

Minul petturitega kokkupuudet ei ole ja ma ei tea ka, et kellelgi mu tuttavatel oleks. Võõrastelt numbritelt ikka helistatakse, aga siis on vastus lühike: “Ei ole huvitatud!” ja kõne kinni. Õnneks pole selliseid kõnesid päris ammu tehtud. Et mitte petta saada, on lihtne soovitus: kui jutt tundub imelik, tuleb kontakt kohe lõpetada.