Juba mitu nädalt tiksub sii kuklas või kiiruaukus, et täna õhta kellu poolest seitsmest oodetse kõiki, kis vähägid viisi pidavad ja laulda tahtvad, Hellamoale segakuori proovi. Kuori akkab iest vädama Tiina Sünter. Nendele lauljatele, kis oo enne lauln, oo Tiina juba ammuks tuttav. Ja naad võivad kõikidele uutele tahtjatele kua kinnita, et Tiinaga juba igav ep akka ja taa oo üks tubli ja antvärk tüdrik. Neh, nüidseks taa oo masu ennast vielgid kuolitan ja tarkust juure suan. Nõnna et sii põle muud kut jalad selga ja kena nühkimisega õhta Hellamoale. Juu paneb sial asjad paika, mesmuodi ja kuskohtas edaspidi nie asjad minema akkavad.