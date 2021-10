Jaan Sink FOTO: Saarte Hääl

Lisaks sügisvärvidele on linn kirju valimisplakatitest – aeg on otsustada, kes juhivad meie elu järgmised neli aastat. Kuna mitte alati ei liigu me kõige helgema tuleviku poole, tehkem põgus tagasivaade meie 4-aastaseks saanud omavalitsuslapsukese esimestele kobavatele sammudele.

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, kõlab iidne Maarjamaa rahvatarkus. Asjaolu, et kandideerijad on deklareerinud soovi sõbralikult koos toimetada, seletab nende tagasihoidlikkust senitehtut kriitiliselt analüüsida. Tunnen vajadust seda siiski teha.

Algas kõik valimisliidu Saarlane inetust lõhkiminekust. Tagantjärele selgus, et see oli vallavanemaks valitud Madis Kallase esimene apsakas – Mart Mäeker ebaõnnestus linna keskväljaku renoveerimisel. Kas oli põhjus puudulikus lähteülesandes, projekteerija nõrgas töös või kellegi vastutust välistavas lepingus – tulemuseks saime veekogu vaekojas ja kuluka vigade paranduse maksumaksja rahakotist. Ja ehituskvaliteedi probleemid ei lõpe garantiiremondiga. Ehkki uus väljakulahendus on muljet avaldavalt kena vaadata, pole seal kõndimine ebatasasuste tõttu just kõige lihtsam.

Vaidlused ehitajatega

Läbiv joon praeguse koalitsiooni valitsemisel on töövõtjatega vaidlemine. Teadaolevalt on vaidlusi tekkinud palju, nii keskväljaku renoveerimise toetustingimuste rikkumise üle kui ka mõlema hiljuti renoveeritud lasteaia ehituse peatöövõtjatega. Saaga jätkub parimate traditsioonide järgi endise Saaremaa ühisgümnaasiumi, nüüdse Kuressaare Hariduse kooli hoone renoveerimise hankega, kus ehitusgraafik ähvardab sihtgruppi teist õppeaastat Upa asenduspindadele jätta. Äkki on odavam täpne lähteülesanne koostada ja korralik projekt tellida, selmet advokaadibüroodele käivet teha?

Võib juhtuda, et senistele kogemustele tuginedes läheb avalikule sektorile ehitamine Saaremaal märgatavalt kallimaks, kuna ettevõtjad on sunnitud pakkumistesse korralikud riskipuhvrid sisse kirjutama.

Valdade ühinemise üks argumente oli, et paraneb kohalike huvide esindatus suhetes keskvalitsusega. Vastupidisest annab tunnistust maa-ameti tehtud maa-andmestiku korrastus 2019. aastal. Saare maakonna andmeid korrastasid praktikandid, ära soperdati koguni 32 000 maalappi ja valla maa-ametnikud likvideerisid kaost pea pool aastat. Huvitav, kas nende töö eest riigile arve esitati? Kuidas sai sel ajal tehtud maakorraldajate põhitöö? Ja kui ei saanud?

Koroona maaletoojad

Üle ega ümber ei saa koroonapandeemia maaletoomisega seotud otsustest. Vaatamata kirjale Kuressaare raekoja ukse kohal, meedia korraldatud gallupile 70-protsendilisest vastuseisust ja 63 vastuargumendile maakonnalehe kommentaariumis, toodi tolle hetke Euroopa koroonakoldest võrkpallimeeskond siiski kohale. Algselt pidid mängud toimuma Milanos, kuid seal need just koroona leviku ohu tõttu keelati. Väidetavalt said mängud siiski teoks maailmajao võrkpallijuhiks kandideerinud Hanno Pevkuri ( Reformierakonna juhatuse liige) survel.

Vallavanem on tunnistanud enda ümberveenmist, volikogu tollane esimees,1996–1999 sotsiaalministri ja 1999–2017 terviseameti juhina töötanud Tiiu Aro vahele ei astunud. See on eriti mõistetamatu, sest temal pidanuks kompetentsi ja teadmisi meie kaitsmiseks pandeemia eest olema küll ja veel. Õhku jääb küsimus, kas Hippokratese vanne kohustab ainult arstina töötamisel?