Aderkasi kabel vajab lisaraha

Saaremaa vallavalitsuse ehitusinsener Urmas Sepp ütles, et kabeli restaureerimistööd edenevad vastavalt kinnitatud tegevuskavale. Küll on tööde käigus selgunud, et kabeli katuse kandekonstruktsioon on saanud olulisi veekahjustusi. Muinsuskaitseametile on seetõttu esitatud objekti täiendava rahastamise taotlus.