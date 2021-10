Rinnavähki ise kompides avastada on raske. FOTO: Panthermedia/ Tomas Anderson

Oktoober, rahvusvaheline rinnavähi teadvustamise kuu on käes ja maailm muutub roosaks. Roosa lindi saab panna kõigele, alates sokkidest ja lõpetades nahahooldustoodetega, kõik rinnavähi teadlikkuse kuu nimel. Aitab lihtsalt roosast. Ära ole ainult rinnavähist teadlik, ole teadlik ka inimestest, kes selle kohutava haigusega silmitsi on. Ära unusta, mis rinnavähk tegelikult on: kole haigus, mis võtab igal aastal liiga paljude inimeste elu.