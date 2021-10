JUHTKIRI ⟩ Purustatud müüt

Selline aktsioon toimus kooli hoolekogu initsiatiivil ning seepärast, et osa lapsevanemaid oli võimaliku kiirgusohu pärast mures. Koguni nii mures, et võtsid ise ette kiirgustaseme mõõtmise, ilma et oleks kooli juhtkonda ja vallavalitsust sellest teavitanud.