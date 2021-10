TERVIS ⟩ Lipoom, bursiit ja ateroom – koledad, ent ohutud

“Vajadusel laseme moodustist ultraheliga uurida, et täpsustada, millega on tegemist,” ütleb Kuressaare haigla nahaarst Erika Kesküla .

Sageli osutub munajas mügarik lipoomiks – nahaaluseks healoomuliseks rasvkoekasvajaks. Need võivad tekkida kehal kõikjale, kus leidub rasvkudet. Kui lipoom on väike ega häiri, siis ei pea seda eemaldama. Kui see kasvab, on mõõtmetelt suur ja segab, siis saab lasta selle kirurgiliselt eemaldada.