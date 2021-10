Kirjanik, ajakirjanik, tõlkija, toimetaja, maailmarändur, aga kõige selle juures ka ema kahele lapsele. Õblukeses, ühekorraga lahke ja samas pire terava silmavaatega Meles on peidus palju ja ta on ka jõudnud palju. Ärakäimiste, olemiste ja väiksemate eemalolusutsakate jätkuks on ta tagasi Saaremaal olnud 12 aastat. Vaid paar aastat vähem, kui on ilmunud ajaleht Saarte Hääl, mille juhtohjad ta nädal tagasi enda kätte sai.