LUGEJA KIRI ⟩ Väärtustage Saaremaa lapsi!

“Valjala lasteaias käib 88 last, kes on paigutatud ühte sobitus-, ühte sõime-, ühte liit- ja kahte aiarühma. Neist 22 last ehk sobitusrühm on paigutatud Valjala põhikooli ruumidesse, mis paiknevad hoone erinevatel korrustel. 2019/2020. õppeaastal õppis neis ruumides 18 last, kuid sel õppeaastal oluliselt rohkem, 22 + 2 last.

Laste arvu kasvust tulenevad mitmed kitsaskohad. Rühmaruumide pindala ei vasta nõuetele (garderoob võtab ära suure osa mänguruumist), ruumid ei moodusta tervikut. Selleks et kohale jõuda, peavad lapsed läbima 3–5 turvaust, mida nad ise ei jaksa avada. Õueala ei ole ohutuse tagamiseks piiratud. Tualetis on vähem kraanikausse, kui laste arv nõuab. Töötajad ei tunne end kollektiivi osana ning üldkasutatavate õppevahendite jagamine on raskendatud.

Lubame, et õpetajad teevad endast kõik, tagamaks iga lapse arengu ja sotsiaalsed oskused, kuid kahjuks jääb sellest väheseks. Praegu on lasteaia tegevus kahjuks väga piiratud, kuna ruumid ei vasta nõuetele ning paljudeks mängudeks ei ole võimalusi. Samuti on raskendatud laste teenindamine, kuna ohutuse tagamiseks peab kogu rühm liikuma koos.