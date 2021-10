Kui palk ei paista lähitulevikus kerkivat või on lausa kokku kuivanud, siis uudis lasteaia kohatasude võimalikust tõstmisest vaevalt et naeratust näole toob. Eriti kui alampalga suurusega seotud kohatasu on niigi kõrge.

Tänavu tuleb Kuressaares munitsipaallasteaias käiva mudilase vanemal maksta 53 euro suurust kohatasu kuus. Kuna linnas on lasteaia kohatasu suurus 9 protsenti alampalgast, tuleks peredel uuel aastal aga maksta 59 eurot. Pluss toiduraha muidugi. Maalasteaedades on kohatasu tunduvalt kasinam, mõnes lasteaias koguni mitu korda madalam. Selleks et maal elavad pered viiksid oma lapsed kohalikku, mitte aga linna lasteaeda. Kas need hinnakäärid peavad aga olema nii suured?