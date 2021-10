Saaremaa ralli teine ⟩ Ken Torn: Hooaeg läks päris rajuks

Reede õhtul anti start järjekorras 54. Saaremaa rallile. Avapäeval sõideti neli kiiruskatset, mille jooksul läbiti 19,12 katsekilomeetrit. Koduteedel sõitnud Ken Torn – Kauri Pannas alustasid Hyundai i20 R5 autoga võistlust hästi ja näitasid enamuses asfaldil läbitud katsetel kahel korral teist ja kahel kolmandat aega. Öö pausile said saarlased absoluutarvestuse teisel ja EMV2 klassi ehk R5 autode arvestuse liidritena. Võistluse liidritest jäid Torn – Pannas nelja sõidetud kiiruskatse järel maha 4,9 sekundiga.

„Äge. See Kuressaare linnakatse on elamus omaette. Juba hakkab selle autoga veidi kodusem tunne tekkima ja paremaks minema. Eks need koduteed tekitavad väikese värina ka ikka,“ võttis Ken Torn avapäeva Kuressaare linnakatse finišis kokku.

Eesti autoralli meistrivõistluste viimane etapp jätkus laupäeval kümne kiiruskatsega ja ees ootasid Saaremaa klassikud Kaugatoma, Undva ja teised. Just Kaugatoma avas Saaremaa ralli teise võistluspäeva ja Torn – Pannas said laupäeva avakatselt liidrite järel kirja teise aja. Kui septembri keskel sõidetud Viru rallil võitsid Torn – Pannas enda jaoks uue ja veel õppimist vajava Hyundai i20 R5 autoga kaks kiiruskatset, siis katsevõiduta ei jäänud saarlased ka koduteedel. Võistluse järjekorras kuuenda kiiruskatse (Atla 1 9,05 km) võit tuli lähimate konkurentide ees 0,2 sekundiga.

Järgneval katsel pidid esiotsa võistluspaarid konkurentide rajalt väljasõidu tõttu katsel peatuma ja said kirja võrdse nominaalaja. Hommikuse katseteringi lõpetas lühikene Oriküla kiiruskatse, millelt Torn – Pannasele kolmas aega. Kaheksa sõidetud kiiruskatse järel jäid Torn – Pannas liidritest maha 6,9 sekundiga.

Kui hommikuse ringi katsete järel püsisid Torn – Pannas liidrite tempos, siis Kaugatoma teine ja Undva esimene läbimine venitasid vahe liidritega suuremaks ja lisaks hakkasid seljatagant ohustama EMV2 klassis teist kohta hoidnud Egon Kaur – Silver Simm. Enne kahte viimast katset oli Torn – Pannase vahe WRC autol sõitnud Georg Gross – Raigo Mõlderiga 31,7 sekundit ja edu Kaur – Simmi ees 7,1 sekundit.

Peale hooaja viimast hoolduspausi ootasid ees kaks viimast katset, millest esimene 16,98 km pikkune Paiküla. Torn – Pannas andsid R5 autol oluliselt kogenumatele Kaur – Simmile katsel ära 5,1 sekundit, kuid võtsid katsel piduriprobleemidega hädas olnud ja sõiduvea teinud Gross - Mõlderilt tagasi koguni 21,2 sekundit. See tähendas, et enne Undva katse teist läbimist mahtus TOP3 vaid 12,5 sekundi sisse.

Torn – Pannas läksid viimasele katsele teadmises, et tõenäosus Gross – Mõlderit edestada on üpris teoreetiline, kuid Kaur – Simmile, kes neist vaid kahe sekundi kaugusel on vaja anda lahing.

Nii nagu arvata oli, siis ralli liidrikohta saarlastel püüda ei õnnestunud, kuid pingelises heitluses teisele kohale pidas saarlaste tehnika (Kauri autol purunes rehv) ja närv paremini vastu ning tasuks hooaja teine järjestikune absoluudi teine ja EMV2 ehk R5 autode esikoht. Vahe ralli võitjatega jäi Torn – Pannasel 14 sõidetud kiiruskatse ja 132,02 katsekilomeetri järel 22,3 sekundit.

EMV2 klassis edestati lähimaid konkurente 35,7 sekundiga. Lisaks ühele katsevõidule mahuti kõikidel katsetel absoluudi TOP3.

Piloot Ken Torn: „Vägev. See hoog läks päris rajuks, autol on potentsiaali veel küll aga mehe maksimum on ammu juba käes. Väga äge ja ma tänan südamest, kes meile sellise ägeda võimaluse andsid, väga vinged vanad on need.“