Vallavõimu juurde ihkajate ettevalmistused valimisralliks on kestnud nädalaid, kui mitte kuid. Lisaks lubadustele on valijatele pakkuda mõndagi käega katsutavat ning isegi kõhtu täitvat. Maitske kandidaatide küpsetatud pannkooke, võtke vastu nende pakutud kiluämber, moosi- või meepurk. Hüva ja kõhtu täitev kraam ju kõik. Ära põlata ei maksa ka söödamatut kraami – küllap kuluvad majapidamises marjaks nii volikokku pürgija kingitud pastakas, salvrätipakk kui ka tikukarp. Tühja sellest, et erakonna logo või kandidaadi portreega.