20-minutisena plaanitud intervjuu oli kestnud ehk minutit viis, kui küsisingi, kas ta on Valjala kandiga seotud, isapoolne suguvõsa ju hoopis Lümanda kandist pärit. Küsimusele järgnes vaikus, mille lõikas katki diktofonile osutava presidendi korraldus: "Pane see kinni!"

See ehmatas ära. Mõtlesin, et mu esimene intervjuu presidendiga ongi saanud kuulsusetu lõpu ja mind juhatatakse viisakalt uksest välja. President rääkis aga, et ta ei taha seda teemat puudutada. Seda põhjusel, et inimesed, kellel ta külas käis, ei ole avaliku elu tegelased. Mulle meeldis see suhtumine ja sinnapaika see teema ka jäi, lehte ei jõudnud.