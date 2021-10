Rohepööre on Eestis kohal. Üleilmselt on kokku lepitud järkjärguline kava viia kogu inimtegevus üle taastuvenergiale. Aastakümneid kõlanud hädakisa, kõnesid ja visioone toetavad nüüdseks meetmed, seadused ja trahvid. Pääsu pole. Ja ega ole ka sisulist alternatiivi, sest maakera on meil vaid üks.