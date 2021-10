Kutsun teid osalema uurimistöös “Kodus elava terminaalses seisundis inimese lähedaste vajadused Saaremaa ja Muhu vallas – kvalitatiivne uurimistöö”. Selle töö eesmärk on kirjeldada lähedaste vajadusi, kes hooldavad kodus elu lõpufaasis olevat või parandamatut haigust (näiteks vähk, dementsus, raske neeruhaigus, südamepuudulikkus või mõni muu mitteparanev haigus) põdevat täiskasvanud inimest.

Selleks et õendusabi kvaliteeti parendada, olete teie olulised. Teie kirjeldate oma vajadusi, mis on olulised elu lõpus oleva inimese hooldamisel. Selle kaudu saame meie õdedena tulevikus teid toetada ja aidata, et te ise jääksite terveks ja elurõõmsaks.