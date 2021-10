Kuressaare ametikooli noorem tarkvaraarendaja õpilased osalesid täna ettevõtmisel, kus said teadmisi juurde keskkonnast hoolimisest ja discgolfist. Koolis räägiti digiprügist ja sellest milline IT teeb maailma paremaks. Enne mängimist koristati discgolfi rajal prügi ja õpiti seda sorteerima. Ametikoolis on sel nädalal jätkusuutlikuse teemaline nädal, kus kutsekeskhariduse õppijatel on erialadega seotud temaatilised töötoad.