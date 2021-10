KÜSITLUS ⟩ Saarlased: valime inimest tema tegude järgi

Ahti Põlluäär FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ahti Põlluäär Ruhve külast:

Valima lähen kindlasti, aga pole veel otsustanud, kelle poolt hääletan. Programmidesse ja lubadustesse pole ma veel süvenenud – teen seda nädala lõpu poole, viimasel hetkel. Tean küll, et valitakse parteisid, aga minul parteide osas eelistusi ei ole. Teen oma valiku selle järgi, kes isikuna sümpatiseerib. Olgugi et ilmselgelt läheb see hääl parteile. Valimisjaoskonda minemise asemel eelistan pigem osaleda e-valimisel.

Ene Piipuu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ene Piipuu Kuressaarest:

Ikka lähen valima ja mul on juba enam-vähem selge, kelle valin. Valin nii partei järgi, kuhu kandidaat kuulub, aga muidugi ka selle järgi, milline see inimene ise on. Osalen eelhääletusel, kuna valimispäeval pole mind siin.

Anne Oolup FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Anne Oolup Kuressaarest:

Loomulikult lähen valima! Olen enda jaoks juba ka enam-vähem selgeks saanud, kellele hääle annan. Olen juba mitu korda interneti teel oma hääle andnud ja kindlasti teen seda ka tänavu.

Minu jaoks on kohaliku omavalitsuse valimisel kaks tähtsat asja. Esiteks tuleb mõelda selle peale, et noori ja uusi inimesi tuleks juurde. Samas vaatan, kas kandidaat on minu arvates kohaliku elu, Saaremaa heaks üht-teist teinud.

Kas valida partei või isiku põhjal? Kohalikud valimised on siiski isikupõhised. Väikeses kohas inimesed ju mäletavad, mida üks või teine kandidaat on varem teinud. Seepärast pole vaja teha ka suurt valimispropagandat.

Sellega, kas valida neid kandidaate, kes kuuluvad riigikogusse ja töötavad valitsuses, on nii ja naa. Mõni kandidaat ainult korjab hääli. Samas on ka neid kandidaate, kes on meil tegijad olnud ja jõuavad ka oma praeguses ametis Saaremaad aidata, näiteks Kalle Laanet ja Tiiu Aro. Pean silmas neid kui inimesi, mitte ei vaata erakondi, kuhu nad kuuluvad.

Milline hinnang anda lahkuva vallavolikogu ja vallavalitsuse tööle? Alati saab midagi paremini ja küllap võimu juures olnud ka õpi oma kogemustest. Samas – sellist olukorda, kus kõik inimesed rahul oleksid, ei tule kunagi.

Kaljo Mets FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kaljo Mets Kuressaarest:

Pole veel valimas käinud, aga lähen ikka. Enam-vähem tean, kes kandideerivad – see käib ajalehest ja igalt poolt mujalt läbi. Valin mitte partei, vaid inimese enda ja tema tegude järgi. Suurt vahet neil kandidaatidel muidugi pole.

Sulev Liiv FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Sulev Liiv Kärlalt:

Ma ei tea veel, kas seekord valima lähen. Kui kõik kandidaatide lubadused täide läheksid, siis oleks elu tõesti ilus. Igasuguseid lubadusi kuuleb ju iga kord, aga kõik neist täide küll ei lähe.

Enamik neist, kes meil nimekirjade eesotsas, on mandril. Mina küll hästi ei usu, et nad mandril töötades ka Saaremaa heaks tööd teeksid.

Kui valima lähen, siis ikka valimisjaoskonda. Internetis valimine on minu meelest üks naljanumber.