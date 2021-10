Ometi ei pea need, kes vaevuvad läbi looduskaitsealuste metsade Viidumäele sõitma ning Rauna vaatetorni tippu tõusma, sugugi pettuma. Avaneb sealt ülalt ju kaunis vaade, mida oskavad hinnata nii saarlased ise kui ka külalised lähemalt ja kaugemalt. Tõsi – selleks, et veerandsaja meetri kõrguse torni otsa jõuda, tuleb ronida mööda kümneid astmeid. Et ronija tunneks end kindlalt ja turvaliselt, on eriti tähtis, et torni konstruktsioon oleks vastupidav. Paraku on populaarne külastusobjekt aastatega amortiseerunud ning vajab hädasti remonti.