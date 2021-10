SILDIPILVED ⟩ Mida meile valimistel lubatakse? Toetust

Kohalike omavalitsuste valimistel Saaremaal kandideerivate nimekirjade programmid on oma mahult, sisukuselt ja ülesehituselt seinast seina.

Sõnade esinemise analüüs näitas, et enimesinev sõna on siiski pea kõikides programmides üks: kõik kandideerijad lubavad midagi või kedagi toetada. Kuna jutt käib Saaremaast, siis on kohanimi sõnaloenduriga tehtud analüüsis kõrgel kohal.

Toetatakse ja tagatakse

Lubadustest on ülekaalus need, kus toetatakse, luuakse, tagatakse, seistakse, jätkatakse, arendatakse ja korraldatakse. Väga tihti toetatakse programmides asju, mis on juba olemas ja mille ärakadumise ohtu ei ole näha.

Saarte Hääleni jõudis kõikide nimekirjade, välja arvatud Roheliste, programm. Ülekaalukalt kõige rohkem lubab Isamaa, kellel on nimistus 99 lubadust. Teisel kohal on Terve Saaremaa 90 lubadusega. Reformierakond läheb tulle 59 lubadusega ja Keskerakond käib välja 51 lubadust. EKRE programmist leiab 32 lubadust, Eesti 200 lubadusi on 30 ja Tuleviku Eesti Erakonnal 19.

SÕNAANALÜÜS Saarte Hääl analüüsis valimisprogramme ja lasi välja tuua 50 enim esinevat sõna. Mida suuremalt on sõna esitatud, seda rohkem seda tekstis esineb.

Programmid on nii laialivalguvad, et sisuliselt lubavad kõik ühel või teisel moel kõike. Seetõttu ei ole siinse piiratud mahu juures võimalik teha tekstile süvaanalüüsi.

Lühidalt saab ülevaate kätte, vaadates programmide sissejuhatusi, kus antakse kätte toon, mille järgi nimekiri peaks kõlama. Kokkuvõtte on esitanud kõik peale Tuleviku Eesti Erakonna.

Kehtivale vallavõimule vastanduv Isamaa teatab programmi sissejuhatuses, et Saaremaa valla juhtimine ei arvesta kogukondade soove. Lihtsamadki toimingud võtavad lubatust rohkem aega ning abivallavanemad ja osakonnajuhid ei suuda oma rolle jagada. Hanke- ja ehitusprotsessid on puudulikult korraldatud. Vallajuhtimine on viidud saarlasest kaugele. Saaremaa tuleb nende sõnul korda teha. Nad lubavad valla juhtimisse tuua oskused, kogemuse ja kire. Seda viimast paistab nende programmist küllaga.

Kas vajame muutust?

Teine opositsiooniline erakond on EKRE, kelle programmi avalause nimetab saarlasi Eesti iseseisvamaks põlisrahvaks. Saaremaa vallas peab toimima saarlaste huve teeniv võim, mis välistab korruptsiooni. Lisaks kohaliku elukorralduse juhtimisele peab Saaremaa vald kujunema saarlaste eluliste huvide jõuliseks esindajaks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Kahe eelmise erakonnaga üsna samal toonil jätkab Eesti 200, küll veidi pehmemal moel: Saaremaa vajab muutust. Seda mõtlemise ja tegutsemise sihtides. Eesmärgiks peab olema sellise saare ehitamine, kus kõigil on hea elada. Saaremaa peab olema nutikas ja inimese jaoks peavad olema personaalsed teenused vastavalt vajadusele.

Praegu koalitsioonis oleva Terve Saaremaa arvates midagi katki ei ole ning Saaremaa peab püsima terve. Vald peab olema üks tervik, saarlased peavad olema hea tervise juures ning valla juhtimine peab järgima inimlikku ja elutervet joont. Nii on nad valda juhtinud ka viimased neli aastat.

Reformierakond võtab oma jutu kokku teemaviitega #kenamsaaremaa. See ei olevat maa äär, kust võib üle serva kukkuda, vaid kõige kenam koht, kus elada, armastada, lapsi kasvatada ja ennast teostada. Siin sünnib lapsi ja eluring jätkub loomulikult. Saarel kasutatakse taastuvenergiat ning siin on tugevad piirkonnad ja keskused. Saab teha sporti ja nautida rikkalikku kultuuripärandit.