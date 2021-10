Maastik: Kui pilvedest kohaliku asja juurde tagasi tulla – me olime eile kõik koos ettevõtja Raul Singi kutsel arutamas ettepanekut rajada erakapitaliga spordihoone. Kui Meelis Kubits kutsus kontserdimaja ehitama, siis Sink pakub vallale võimalust erahallist sporditunde tellida. Need on variandid, kuidas vald saab eraettevõtlusele kaasa aidata. Kuressaare Soojust pole aga mõtet müüa, see tähendaks pikas vaates soojahindade tõusu, laseksime sellega endale jalga.

Mida peaks suure valla juhtimises muutma?

Moora: Saaremaa valla üldplaneeringut meil veel ei ole, aga pärast valimisi saame seda ühiselt koostada. Peame arvestama võimalustega, mis maailmas keskkonna säästmiseks tulevad. Aga me peame hea seisma, et nende jaotamisel neist ilma ei jääks. Näiteks meretuuleparkide rajamisel. Saaremaa on küll loodud maakondliku vallana, aga selle õigused ei ole suuremad kui mõnel väikesel vallal. Mis on valla õiguspädevus maakonnana? Varasemas maakonnaplaneeringus lähtutakse tõdemusest, et elanikkond vananeb ja väheneb. Selle negatiivse eesmärgi peaksime ära muutma. Muhus elanikkond kasvab ja nooreneb, Saaremaa ei ole kehvem. Siinne elukeskkond on nii atraktiivne, et me suudame selle tendentsi peatada ja tagasi pöörata.

Tamkivi: Möödunud aastad olid kokkukasvamise aastad. Et saavutada ühtsed teenusstandardid üle Saaremaa. Asi on kõvasti paranenud, aga tükk tööd on teha. Kõikides valimisprogrammides on sees, et piirkondade juhtimistasandi tugevdamisega tuleb tegeleda. See areng seisab kindlasti ees. Küsimus on, kuidas see süsteem sinna tekitada. Täna on paraku tegu pigem süsteemitusega. Kogud on praegu erinevad, aga need tuleks kuidagi ikkagi demokraatlikult valida. Kuidas mandaat kohapeal tekib? Siin on vaja läbi rääkida ja leida lahendusi. Tugevamad piirkonnad ei tähenda taganemist ühtse Saaremaa ideest.

Maastik: Valla struktuuris on segavaks faktoriks poliitiline juhtimine. Osakonnajuhatajad on dubleeritud abivallavanematega. See tekitab omavahelisi tülisid. Praegu on kaks osakonnajuhataja kohta täitmata, juhtimine on abivallavanemate käes, kes ei pruugi olla pädevad. Meie programmis on otsustusõiguse allapoole viimine. Seni on vald osavaldadest üle sõitnud, see tekitab rahulolematust. Teenuskeskuste juhid peaksid olema mitte halduse, vaid kommunikatsiooni all. Linn tuleks aga teha haldusüksuseks rae ja linnapeaga.

Kelder: Poliitikud arvavad, et osavaldadele otsustusõiguse andmine on populaarne. Aga meil on väikesed vallad ju olnud. Piirkondlik otsustamine ei võrdu paraku piirkondliku arenguga. Kuidas ühe kandi asja praegu tegelikult aetakse? Ka väikevaldade puhul ei peegeldanud volikogud tegelikku kohalikku otsustusjõudu ja initsiatiivi. Täna on see mentaliteet kandunud ka osavallakogudesse.