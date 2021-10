REPLIIK ⟩ Millal turist asjale saab?

Olin eile 50-liikmelise grupiga Säärel. Samal ajal oli seal veel kaks Eesti numbrimärkidega autot ja üks auto, mis kandis Saksamaa registreerimisnumbrit. Inimesed kõndisid ringi ja otsisid kohta, kus keiser jala käib. Katsusin minagi uue uhke maja ust, sest olin lubanud, et asjale saab. Aga ei saanud teps mitte. Mis kinni, see kinni. Ei uut uhket kehakergenduskohta ega vanu peldikuid. Millal see siis avatakse, millal asjale saab? Kas saab kindlatel kellaaegadel või ööpäev läbi?