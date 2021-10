Selleks et olla mingil alal hea, tuleb tööd teha ja vaeva näha. Veel rohkem peab pingutama, et saada parimaks oma valdkonnas. Vahel kulub selleks aastaid ja koguni aastakümneid, mõnikord piisab vähemast. Näiteks siis, kui idee on eriline ja innovaatiline, selle väljapakkujad teotahet täis ning konkurents pisike. Sel juhul on ka edulugu kiirem tulema.