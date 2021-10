ILMATEENISTUS ⟩ Algaval nädalal võib vihmahoogude sekka ka lörtsi tulla

Esmaspäeval tõmbub madalrõhkkond Venemaa põhjaalade kohale ja meil muutub taevas selgemaks. Sajuhoogude võimalus on ennekõike rannikulähedastel aladel, sisemaal suuremat sadu ei tule. Lääne- ja loodetuul tõmbub veidi tagasi. Õutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C ümbrusse, rannikul on kuni 9°C, päeval tõuseb 5..9°C-ni.

Teisipäeva öö on tugevneva kõrgrõhuharja mõjul selgema taevaga, mõõduka loodetuulega ja külm, õhutemperatuur langeb sisemaal paar-kolm kraadi alla 0°C, rannikul on mahedam. Päeval liigub meist üle kõrgrõhuhari ja selle järel laieneb üle Skandinaavia Läänemerele madalrõhkkonna serv. Taevas on vaid õhuke kõrge pilvekiht, õhtu poole muutub pilvemass saartel tihedamaks, aga sadu veel ei jõua. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur 5..9°C.