VALIMISTULEMUSED ⟩ Vana koalitsioon alustab läbirääkimisi

Madis Kallas kinnitas Saarte Häälele, et Terve Saaremaa ja Reformierakonna esimene valik on Keskerakond, kellega ollakse koalitsioonis praegugi. See annaks volikogus 18 kohta. Kallas ütles, et teoreetiliselt oleks võimalik kolmas partner ka Eesti 200. See kooslus annaks kokku 16 kohta, mis oleks volikogus napp häälteenamus.