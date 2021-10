Kõikide erakondade esinumbrid kinnitasid, et Madis Kallase tagasitulek oli nende valimiste kõige suurem üllatus, mida sellisel kujul keegi oodata ei osanud. Kallase järel teise tulemuse saanud EKRE esinumber Kristjan Moora tunnustas võitjat ja märkis, et järelikult on Kallas teinud midagi sellist, mis rahvale meelde jäänud on ning teda taas rõõmuga vastu võttis.