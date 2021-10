KÜSITLUS ⟩ Peaasi et areng seisma ei jääks!

Liilia Lember FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Liilia Lember Sutu külast:

Mina olen valimistulemustega küll rahul. See inimene, keda mina valisin, volikokku küll ei pääsenud. Valisin Veeve Kaasiku, kes on olnud Kõljala küla eesotsas. Ta on väga tegus naine ja mu eakaaslane.

Arvan, et Pihtla piirkonna inimesed on rahul, et Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau nii palju hääli sai. Olin ise valimiskomisjonis ja tean väga paljusid, kes Tiit Rettau poolt hääle andsid. Ta on ju aastaid meie kandis tööd teinud ja siinsete inimeste probleemidega tegelenud.

Mis Pihtla kandi inimeste elus uue vallavõimu ajal paremaks minna võiks? Kogu aeg on ju elu paremaks läinud, ei saa öelda, et see oleks tagurpidi liikunud. Mina olen rahul. Meie külavaheteid on tolmuvaba katte alla pandud, samuti kalmistu tee, ja neid plaanitakse veel teha. Saaremaa Haldus on väga palju teinud, Sutu rand ja kalmistud on korras. Ikka tegutsetakse. Millega ma aga rahul ei ole – internetiühendus on vähemalt meie külas liiga aeglane. Samuti ei sõida bussid meie külast läbi. Bussipeatused jäävad meie küla rahva jaoks liiga kaugele. Kui tahad hommikul linna pääseda, siis peab juba kell veerand kaheksa olema Püha kiriku juures. Vätta pool asub esimene bussipeatus aga alles Vanamõisa mäel. Seepärast on meie kandi inimestel ainus võimalus autoga liikuda.

Siim Hiie FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Siim Hiie Muratsi külast:

Olen valimistulemustega rahul – võitsid noored ja hakkajad. Madis Kallase võit mind väga ei üllatanud. Eks tal jäänud eelmisest korrast töö pooleli. Teised olid juba vanad olijad.

Ühest küljest on positiivne, et noor ja entusiastlik ning poliitiliselt mitte nii seotud isik jälle vallavanemaks saab. Ma arvan, et EKRE koalitsiooni pigem ei pääse. Loodan, et järgmiseks neljaks aastaks valitud vallavõim aitab kaasa kohalike kogukondade arengule, toetab omaosalusega erinevaid Euroopa Liidu rahastusega projekte. Soovin, et areneks linn ja ka elu maal läheks paremaks.

Seni on vald meie kogukonna tegemisi toetanud ja abivalmis olnud. Viimased paar aastat, kui olen Muratsi külas tegutsenud, on vallavalitsus igati meie tegevust toetanud. Kui nii jätkub, siis on rahva poolt tehtud õige valik.

Artur Laul FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Artur Laul Kuressaarest:

Minu valitud inimene volikokku ei pääsenud, aga olen valimistulemustega üldjoontes rahul. Samas, kuna olen Leisi kandist pärit ja valdade ühinemise ajal kuulusin Leisi volikogusse, tunnen, et Leisi piirkond on tugevasti tahaplaanile jäetud ning on saanud vähem, kui ühinemisel kokku lepiti.

Saan aru, et ehitusvaldkonnas on hinnad tõusnud, kogu elu on kallimaks läinud ning kõike pole võimalik teha, aga on piirkondi ja valdkondi, mis on saanud natuke rohkem investeeringuid, ja neid, mis on jäänud tahaplaanile.