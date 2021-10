Uusi tulijaid on jõudsalt peale kasvamas

Kui eelnevalt nimetatud kandidaadid on Saaremaa avalikus elus teada-tuntud tegelased, siis kaks uustulnukat on üsna tundmatud. Rauno Rahnel (106 häält) on siiski Salmel tuntud kui viikingikultuuri eestvedaja ning Urmas Randma (87 häält) naasis Saaremaale pärast rohkem kui 40-aastast äraolekut ja suutis volikogusse murda kodukoha Leisi häälte toel.