JUHTKIRI ⟩ Muutuste aeg

Kuigi tundub, et midagi ei muutunud, siis tegelikult muutus palju. Saaremaa poliitmaastik sai palju kirjumaks. EKRE jõuline esiletõus näitas, kui palju on inimesi, kes soovivad, et asjad oleksid radikaalselt teisiti kui seni. Muutuste häält kannab ka Eesti 200, kes esmakordselt kahe kohaga volikogus on. Usutavasti on see nende jaoks alles algus.